Richter Alexander Hold
Folge 681: Faustschlag
45 Min.Ab 12
1. Fall: Die Boxerin Anja ist angeklagt, den Paparazzo Karsten Freitag mit einem Faustschlag niedergestreckt zu haben. Wollte sie sich für die ständigen Belästigungen durch den Fotografen rächen, oder hat er den Überfall nur erfunden, um mit der Story Geld zu verdienen? 2. Fall: Die Schülerin Mariella soll ihre Mutter Anette 30 Stunden in der heimischen Küche eingesperrt haben. Angeblich vernachlässigt Anette ihre Familie und treibt sich nächtelang auf Parties herum.
