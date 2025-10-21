Richter Alexander Hold
Folge 687: Schutzgeld und Falschgeld
45 Min.Ab 12
1. Fall: Der 14-jährige Sebastian ist bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Jetzt soll er den 11-jährigen Elias um Schutzgeld erpresst und Falschgeld in Umlauf gebracht haben. Sebastian behauptet, von Elias und seiner kriminellen Familie reingelegt worden zu sein. 2. Fall: Carola soll die Todesanzeige ihres Chefs nach dessen plötzlichem Tod auf bösartigste Weise verändert haben und den Toten damit im ganzen Ort unmöglich gemacht haben.
