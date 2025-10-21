Zum Inhalt springenBarrierefrei
Liebesspray

SAT.1Staffel 4Folge 690
Folge 690: Liebesspray

45 Min.Ab 12

Nicole, Inhaberin einer Partnervermittlung, wird beschuldigt, ihrem Kunden Richard Putze überteuerte Parfum-Fläschchen und Tabletten verkauft zu haben. Außerdem soll sie behauptet haben, dass die Produkte Sexuallockstoffe enthalten ... 2. Fall: Der wegen Vergewaltigung vorbestrafte Nico soll kurz nach seiner Haftentlassung Tine vergewaltigt haben. Der Täter versuchte, sein Opfer mit heißem Metall zu brandmarken, so wie er es auch mit seinen früheren Opfern gemacht hat.

Richter Alexander Hold
SAT.1
