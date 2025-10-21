Richter Alexander Hold
Folge 698: Heißes Wasser
45 Min.Ab 12
1. Fall: Inge soll ihrer Stieftochter Andrea kochend heißes Wasser ins Gesicht geschüttet haben. Hat sie das getan, um sie zu verunstalten und ihr den Freund auszuspannen? Oder war es der Freund selbst, der schon mehrmals wegen Andreas Eifersucht ausgerastet ist? 2. Fall: Roman wird beschuldigt, seinen Bruder Klaus an einem Baukran in 20 Meter Höhe aufgehängt zu haben. Wollte er sich rächen, weil ihm sein Bruder die zustehenden Firmenanteile verweigerte?
