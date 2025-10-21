Richter Alexander Hold
Folge 708: Hamster im Rad
45 Min.Ab 12
1. Fall: Der Fitnessstudiobesitzer Manni soll seine übergewichtige Fau Christa in seinem Studio an ein Laufband gefesselt haben, so dass sie bis zur völligen Erschöpfung wie ein Hamster im Rad rennen musste. 2. Fall: Der 72-jährige Karl soll dafür verantwortlich sein, dass die Altenpflegerin Mareike eine starke Allergie bekommen hat. Wollte er verhindern, dass sie einen Job in einer anderen Stadt annimmt, weil er sich in die 25-Jährige verliebt hat?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick