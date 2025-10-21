Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Vater abgetaucht

SAT.1Staffel 4Folge 716
Vater abgetaucht

Vater abgetauchtJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 716: Vater abgetaucht

45 Min.Ab 12

1. Fall: Harald soll seine Frau und seine Kinder ohne Geld im Stich gelassen haben, um sich in Brasilien ein schönes Leben zu machen. Hat seine luxusverwöhnte Frau die 200.000 Euro, die er ihr angeblich als Unterhalt zurückgelassen hat, leichtfertig verprasst? 2. Fall: Annika wird vorgeworfen, ihre eineiige Zwillingsschwester Ruth mit einem Tacker verstümmelt zu haben, um eine Wahl zur "Miss Arschgeweih" zu gewinnen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen