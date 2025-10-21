Richter Alexander Hold
Folge 716: Vater abgetaucht
45 Min.Ab 12
1. Fall: Harald soll seine Frau und seine Kinder ohne Geld im Stich gelassen haben, um sich in Brasilien ein schönes Leben zu machen. Hat seine luxusverwöhnte Frau die 200.000 Euro, die er ihr angeblich als Unterhalt zurückgelassen hat, leichtfertig verprasst? 2. Fall: Annika wird vorgeworfen, ihre eineiige Zwillingsschwester Ruth mit einem Tacker verstümmelt zu haben, um eine Wahl zur "Miss Arschgeweih" zu gewinnen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick