SAT.1Staffel 4Folge 717
45 Min.Ab 12

Die Fitnessstudio-Besitzerin Ramona soll ihren Mitarbeiter Alexander mit einer Kurzhantel bewusstlos geschlagen und danach im Meer versenkt haben. Wollte sie verhindern, dass er ihren illegalen Handel mit Diätpillen auffliegen lässt? Warum behauptet Ramona, dass Alexander gar nicht tot ist, sondern in seiner Geburtsstadt Kiew untergetaucht ist?

SAT.1
