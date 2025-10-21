Richter Alexander Hold
Folge 720: Burger aus dem Mülleimer
45 Min.Ab 12
1. Fall: Steffen soll Sandra, Filialleiterin eines Fast-Food-Restaurants, gezwungen haben, Burger aus dem Mülleimer zu essen, und sie danach mit heißem Frittierfett übergossen haben. Wollte er sich damit für seine fristlose Kündigung rächen? 2. Fall: Magalie wird vorgeworfen, ihre Mitschülerin Jule mit einem Go-Kart angefahren zu haben. Wollte Magalie sie damit für die Affäre mit ihrem Freund bestrafen?
