Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Bügeleisen im Gesicht

SAT.1Staffel 4Folge 724
Bügeleisen im Gesicht

Bügeleisen im GesichtJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 724: Bügeleisen im Gesicht

45 Min.Ab 12

1. Fall: Andrea Bäcker-Seitz soll ihrer pflegebedürftigen Schwiegermutter mit einem Bügeleisen das Gesicht verbrannt haben. War es nur ein Unfall, oder ist Andreas Schwiegervater auf seine Frau losgegangen, weil er etwas zu verheimlichen hatte? 2. Fall: Beate Schneider soll dafür verantwortlich sein, dass ihr Sohn Sebastian an Tollkirschen gestorben ist. Hat sie versehentlich ein Einmachglas falsch beschriftet oder trägt ihr Ex-Mann die Schuld, der nun seine Ex-Frau belastet?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen