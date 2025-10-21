Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Festgetackert

SAT.1Staffel 4Folge 727
Festgetackert

FestgetackertJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 727: Festgetackert

45 Min.Ab 12

Anselm ist angeklagt, seine Ex-Freundin Marina als "Billiges Angebot der Woche" an eine Plakatwand getackert zu haben. Wollte er Marina demütigen, weil sie ihn betrogen und verlassen hatte? 2. Fall: Die Krankenschwester Annette soll öffentlich behauptet haben, dass ihre Rivalin Sophie ihren Mann Marius umgebracht hat. Wollte sie Sophie damit in den Wahnsinn treiben, weil sie Marius geheiratet hatte?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen