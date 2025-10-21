Richter Alexander Hold
Folge 731: Ehebruch mit Folgen
45 Min.Ab 12
1. Fall: Bianca soll ihren heimlichen Geliebten Oliver niedergestochen haben. Wollte die Kellnerin sich dafür rächen, dass Oliver seine Ehefrau nicht verlassen wollte? 2. Fall: Kai ist angeklagt, eine Bank überfallen und 250.000 Euro erbeutet zu haben. Er behauptet allerdings, dass es sich bei dem Überfall nur um die Abschlussprüfung eines Schauspielseminars gehandelt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick