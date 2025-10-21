Richter Alexander Hold
Folge 733: Treuetesterin
46 Min.Ab 12
1. Fall: Elisabeth soll ihrem Ehemann Erich beim Joggen aufgelauert, ihn niedergeschlagen und sein Gesicht anschließend in einen Stacheldrahtzaun gedrückt haben. Wollte sie ihrem Mann eine Lektion erteilen, weil er sie ständig betrog? 2. Fall: Hanka soll ihrer Mutter Gisela mit einem explosiven Geburtstagscocktail schlimme Verbrennungen zugefügt haben. War es ein Racheakt oder steckt vielleicht der mysteriöse Barkeeper Konstantin hinter dem fiesen Anschlag?
