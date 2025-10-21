Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 4Folge 738
Folge 738: Vater und Tochter

45 Min.Ab 12

1. Fall: Albert ist angeklagt, Lazlo, den Ex-Freund seiner Tochter, unter einem Auto eingequetscht zu haben. Wollte er sich dafür rächen, dass Laszlo das Mädchen geschlagen hatte? 2. Fall: Senta soll einen brutalen Einbruch und Überfall vorgetäuscht haben, um die Aufmerksamkeit ihres Ehemanns Pit zurückzuerobern. Hat sich die Angeklagte ihre schweren Verletzungen wirklich selbst zugefügt? Oder wurde sie Opfer eines Einbrechers, wie die Angeklagte immer wieder beteuert?

SAT.1
