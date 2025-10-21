Richter Alexander Hold
Folge 738: Vater und Tochter
45 Min.Ab 12
1. Fall: Albert ist angeklagt, Lazlo, den Ex-Freund seiner Tochter, unter einem Auto eingequetscht zu haben. Wollte er sich dafür rächen, dass Laszlo das Mädchen geschlagen hatte? 2. Fall: Senta soll einen brutalen Einbruch und Überfall vorgetäuscht haben, um die Aufmerksamkeit ihres Ehemanns Pit zurückzuerobern. Hat sich die Angeklagte ihre schweren Verletzungen wirklich selbst zugefügt? Oder wurde sie Opfer eines Einbrechers, wie die Angeklagte immer wieder beteuert?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick