SAT.1Staffel 4Folge 743
45 Min.Ab 12

1. Fall: Der Bestattungsunternehmer Steffen soll seine ehemalige, tschechische Geliebte Svenja gefesselt, geknebelt und lebendig in einen Sarg gesperrt haben, um sie so nach Deutschland zu verschleppen. 2. Fall: Ingolf wird beschuldigt, die Schlagersängerin Sharleen Weiss in einer Kapelle im Wald gefesselt und sie halbnackt fotografiert zu haben. Die Fotos landeten in der örtlichen Klatschpresse. Wollte sich Ingolf rächen, weil Sharleen seine Liebe nicht erwiderte?

