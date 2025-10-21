Richter Alexander Hold
Folge 749: Der Abtreibungsfall
46 Min.Ab 12
1.Fall: Otto soll nachts die Leiter, die die Schülerin Gaby zum Wiedereinstieg ins Internat benutzte, angesägt und damit ihren Sturz verursacht haben - das Mädchen war schwanger und verlor ihr Baby. 2. Fall: Inga und Gerd Stemmer werden beschuldigt, während ihres Urlaubs ihre Musikanlage so programmiert zu haben, dass ihre Nachbarn Bettina und Florian immer nachts mit lautem Hundegebell beschallt wurden. Erst nach vier Tagen konnte der Lärm von der Polizei abgestellt werden.
