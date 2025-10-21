Richter Alexander Hold
Folge 752: Tod im Gerichtssaal - Teil 1
45 Min.Ab 12
Die vorbestrafte Anja soll ihren Exfreund Dirk mit ihrem Auto angefahren haben. War dies ein Racheakt, weil sie ihm die Schuld dafür gibt, dass sie fünf Jahre wegen Brandstiftung mit Todesfolge im Gefängnis saß? Oder gibt es noch jemanden, der ein Interesse daran hatte, Dirk aus dem Weg zu räumen? Welche Informationen bringt der unbekannte Zeuge, auf den die Angeklagte so sehnsüchtig wartet?
