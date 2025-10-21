Richter Alexander Hold
Folge 764: Abrissparty
45 Min.Ab 12
1. Fall: Timo soll in der Villa von Jochen eine feuchtfröhliche Abrissparty gefeiert haben. Angeblich wollte er sich dafür rächen, dass Jochen ihm seine Frau Stefanie ausgespannt hat ... 2. Fall: Rosalie ist angeklagt, volltrunken einen Kiosk ausgeraubt und auf der Flucht mit ihrem Pkw die Schülerin Hanna angefahren zu haben. Die Angeklagte sieht alles als Racheaktion, weil sie von Stimmen aus dem Jenseits bedroht worden sei...
