Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der falsche Mann

SAT.1Staffel 4Folge 765
Der falsche Mann

Der falsche MannJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 765: Der falsche Mann

45 Min.Ab 12

Ronny ist angeklagt, seine ehemalige Arbeitgeberin Elisabeth zu Hause während ihres Aerobictrainings erschossen zu haben. Musste sie sterben, weil sie sich weigerte, Ronny wieder in ihrer Baufirma einzustellen? Steckt wirklich der dreifache Familienvater hinter dem Mord? Oder hatte der verstoßene Bruder der Toten noch eine Rechnung mit ihr offen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen