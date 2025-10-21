Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 779
45 Min.Ab 12

Der heroinsüchtige Arno wird beschuldigt, die Apothekerin Ines während ihres nächtlichen Notdienstes überfallen und mit einer Dosis Methadon ermordet zu haben. Musste die Frau sterben, weil sie ihm ohne Rezept kein Methadon aushändigen wollte? Oder hat der Krimi-Autor Kai-Uwe, der die Apotheke wochenlang observierte, seine Vision vom perfekten Mord in die Tat umgesetzt?

