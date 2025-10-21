Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Möchtegern-Detektiv

SAT.1Staffel 4Folge 780
Der Möchtegern-Detektiv

Richter Alexander Hold

Folge 780: Der Möchtegern-Detektiv

45 Min.Ab 12

Der Arbeitslose Ingo soll den Geschäftsmann Frank erschossen und unter Vortäuschung einer Entführung versucht haben, von dessen Frau drei Millionen Euro zu erpressen. Musste Frank sterben, weil der Angeklagte reiche Menschen hasst? Oder steckt der Geschäftspartner des Opfers hinter der Tat? 2. Fall: Der Mechaniker Sven soll seine wohlhabende Kundin in deren Haus brutal niedergeschlagen haben. Schlug er zu, weil die reiche Psychologin ihn bei einem Einbruch überraschte?

SAT.1
