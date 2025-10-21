Richter Alexander Hold
Folge 786: Nur über Leiche - Teil 2
46 Min.Ab 12
1. Fall (Fortsetzung von gestern): Kirsten sitzt heute den zweiten Tag auf der Anklagebank. Ihr wird vorgeworfen, den ehemaligen Drogendealer Manuel erschossen zu haben, weil sie von ihm erpresst wurde. Gestern tauchte während der Verhandlung das letzte und entscheidende Teil der Landkarte auf. Führt das Kreuz darauf zu ihrem Geheimnis? 2. Fall: Der Ex-Knacki Oliver soll die attraktive Laura nachts mit einem Messer überfallen und sie sexuell belästigt haben.
