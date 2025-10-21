Richter Alexander Hold
Folge 788: Ertappt
46 Min.Ab 12
1. Fall: Hat Simone ihrer Stiefschwester Heike aus Eifersucht den Piercing-Ring aus der Unterlippe gerissen? Durch ein Lügendetektor-Spiel kam zutage, dass Simones Freund angeblich mit ihrer Stiefschwester geschlafen hat ... 2. Fall: Der vierjährige Michael erlitt eine Alkoholvergiftung, weil er eine halbe Flasche Erdbeerlikör getrunken hat - die stand nicht wie normalerweise im verschlossenen Küchenschrank, sondern auf dem Boden ...
