Richter Alexander Hold

Ertappt

SAT.1Staffel 4Folge 788
Ertappt

Richter Alexander Hold

Folge 788: Ertappt

46 Min.Ab 12

1. Fall: Hat Simone ihrer Stiefschwester Heike aus Eifersucht den Piercing-Ring aus der Unterlippe gerissen? Durch ein Lügendetektor-Spiel kam zutage, dass Simones Freund angeblich mit ihrer Stiefschwester geschlafen hat ... 2. Fall: Der vierjährige Michael erlitt eine Alkoholvergiftung, weil er eine halbe Flasche Erdbeerlikör getrunken hat - die stand nicht wie normalerweise im verschlossenen Küchenschrank, sondern auf dem Boden ...

