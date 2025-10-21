Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Razzia

SAT.1Staffel 4Folge 792
Razzia

RazziaJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 792: Razzia

46 Min.Ab 12

1. Fall: Der Berufsschüler Matthias soll den 15-jährigen Emil auf der Toilette einer Diskothek gezwungen haben, Ecstasy zu schlucken. Anschließend soll er seinen Kopf in die Kloschüssel gedrückt und mehrmals die Spülung betätigt haben ... 2. Fall: Herbert soll den Hund seiner attraktiven Nachbarin entführt haben. Wollte er damit erotische Fotos erpressen oder hat sein Sohn die Tat begangen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen