Richter Alexander Hold
Folge 792: Razzia
46 Min.Ab 12
1. Fall: Der Berufsschüler Matthias soll den 15-jährigen Emil auf der Toilette einer Diskothek gezwungen haben, Ecstasy zu schlucken. Anschließend soll er seinen Kopf in die Kloschüssel gedrückt und mehrmals die Spülung betätigt haben ... 2. Fall: Herbert soll den Hund seiner attraktiven Nachbarin entführt haben. Wollte er damit erotische Fotos erpressen oder hat sein Sohn die Tat begangen?
