Richter Alexander Hold
Folge 794: Mit Chloroform betäubt
46 Min.Ab 12
1. Fall: Anja soll ihre Konkurrentin Kerstin mit Chloroform betäubt, bis auf die Unterwäsche ausgezogen, ihr Honig auf Augen und Mund gestrichen und sie in ein Bienenhaus gesperrt haben. Wollte sie sich rächen, weil sie ihren Freund an Kerstin verloren hatte? 2. Fall: Dolores soll das Preisschild eines billigen Pullovers gegen das eines Edel-Kleides ausgetauscht haben. Wurde sie kriminell, weil sie einem Mann imponieren wollte?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick