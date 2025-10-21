Richter Alexander Hold
Folge 802: Hotel California
46 Min.Ab 12
Die Küchenhilfe Stefanie soll versucht haben, ihren vermögenden Chef im Swimmingpool zu ertränken - angeblich ist er ihr leiblicher Vater, nach dem sie ihr ganzes Leben gesucht hat. Steckt wirklich der kriminelle Robert, der regelmäßig illegale Pokerrunden im Hotel veranstaltet, hinter dem Mordanschlag, wie die Angeklagte behauptet?
