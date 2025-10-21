Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mutter und Tochter auf der Anklagebank

SAT.1Staffel 4Folge 812
Mutter und Tochter auf der Anklagebank

Mutter und Tochter auf der AnklagebankJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 812: Mutter und Tochter auf der Anklagebank

46 Min.Ab 12

Monika sitzt zusammen mit ihrer Tochter Simone auf der Anklagebank - sie sollen Monikas Ehemann vom Balkon der Schützenhalle in den Tod gestoßen haben. Wollte sie ihren ständig betrunkenen und aggressiven Gatten loswerden oder steckt Monikas verbissene Schwägerin dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen