Sorge um den Sohn

SAT.1Staffel 5Folge 1004
Folge 1004: Sorge um den Sohn

45 Min.Ab 12

Die Angeklagte Sabine hat ein Verhältnis mit dem 17 Jahre jüngeren Felix Müller. Weil die Eltern des Jungen das Liebespaar in flagranti erwischt haben, entstand ein handfester Streit. Hat Sabine mit einem Lexikon nach dem Vater geworfen oder konnte sich dessen Frau nicht beherrschen? 2. Fall: Die 18-jährige Anja soll aus dem Biologie-Unterricht ein Kuhauge gestohlen und ihrem verhassten Mitschüler Marcel in einem Cheeseburger serviert haben.

