Filmreifer Abgang Teil 2 / Danke MutterJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 847: Filmreifer Abgang Teil 2 / Danke Mutter
45 Min.Ab 12
1. Fall: Fortsetzung von gestern. 2. Teil: Der 21-jährige Kurt wird beschuldigt, sich in eine Entziehungsklinik eingeschlichen und seinem ehemaligen Schuldirektor Orangen gegeben zu haben, in die er vorher Wodka gespritzt hatte. Horst wäre beinahe an Leberversagen gestorben. Hatte Kurt mit dem verhassten Mann noch eine Rechnung offen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick