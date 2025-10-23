Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rache der Streber

SAT.1Staffel 5Folge 854
Folge 854: Die Rache der Streber

45 Min.Ab 12

1. Fall: Der 18-jährige Internatsschüler Florian soll seinen unter Platzangst leidenden Mitschüler Tobias in einen dunklen Kellerraum des Internats gesperrt haben, weil Tobias ihn verpetzt hat. Ist das eine Kampagne der Streberfraktion am Internat, um den Angeklagten endlich rausschmeißen zu können? 2. Fall: Der Obdachlose Werner wird beschuldigt, in einer dunklen Berliner U-Bahn-Station eine Passantin überfallen zu haben - beim Versuch sie zu bestehlen, wurde er überwältigt.

SAT.1
