Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Sabotage in der Diskothek

SAT.1Staffel 5Folge 857
Sabotage in der Diskothek

Sabotage in der DiskothekJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 857: Sabotage in der Diskothek

45 Min.Ab 12

1. Fall: Sarah sitzt heute den zweiten Tag auf der Anklagebank: Hat sie den Mord an dem Pagen Tom in Auftrag gegeben? 2. Fall: Oliver wird beschuldigt, die Tanzbühne seiner Diskothek mit Fett präpariert zu haben, damit Mariella bei ihrem letzten Go-Go-Auftritt in die Feuerwand fällt - sie erlitt schwere Verbrennungen. Wollte er sie entstellen, weil sie ihn verlassen hatte?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen