Richter Alexander Hold
Folge 882: Gorillajunge
45 Min.Ab 12
Der 16-jährige Zigarettenschmuggler Leon soll seinen ausländischen Mitschüler Duschko in den Käfig eines aggressiven Gorillas gesperrt haben. Das Tier schlug wie erwartet zu und tötete den kleinen Duschko. Sperrte Leon ihn ein, weil er die Zigarrettenvorräte von Duschkos Bruder Zoltan haben wollte? Oder steckt jemand aus Duschkos Familie hinter der Tat?
