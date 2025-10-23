Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Verzweiflungstat oder Racheakt?

SAT.1Staffel 5Folge 887
Verzweiflungstat oder Racheakt?

Verzweiflungstat oder Racheakt?Jetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 887: Verzweiflungstat oder Racheakt?

45 Min.Ab 12

Dieter hat nur Pech im Leben: Seine Schreinerei machte Pleite, er bekam Magenkrebs und sein Haus wird jetzt zwangsversteigert. Außerdem wird er beschuldigt, den skrupellosen Jungunternehmer Felix abgepasst und niedergestochen zu haben. War es eine Verzweiflungstat Dieters oder hatte noch jemand eine Rechnung mit Felix offen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen