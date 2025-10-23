Heimlich durchs Fenster beobachtetJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 901: Heimlich durchs Fenster beobachtet
45 Min.Ab 12
Die 22-jährige wird beschuldigt, ihren Nachbarn Gerd mit einem Holzscheit niedergeschlagen zu haben, als er nachts heimlich durch ihr Fenster spähte. Ina wird seit Monaten verfolgt und ist ein psychisches Wrack. Dachte sie, dass der Nachbar der lange gesuchte Peiniger ist?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick