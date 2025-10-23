Keine Leiche, kein VerbrechenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 902: Keine Leiche, kein Verbrechen
45 Min.Ab 12
Der Hausmeister Hermann wird beschuldigt, seine alkoholkranke Frau Rosemarie ermordet zu haben - von ihrer Leiche fehlt bis heute jede Spur! Konnte er die ewigen Streitereien wegen des Alkohols nicht länger ertragen? Oder bewahrheitet sich Hermanns Aussage, dass seine Ehefrau ihn tatsächlich aus freien Stücken verlassen hat?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick