Richter Alexander Hold
Folge 920: Das WM-Ticket
45 Min.Ab 12
1. Fall: Christian soll seine Freundin Ursula nach einem heftigen Streit beinahe ertränkt haben. Eskalierte der Streit, weil der Angeklagte gerade erfahren hatte, dass seine Freundin gar keine WM-Tickets besessen hatte? 2. Fall: Der 14-jährige Matthias soll auf einer Party getrocknetes Heu als Marihuana ausgegeben und an seine Mitschülerin Anna verkauft haben. Belastet ihn Anna nur, weil sie seit dem Vorfall Stress mit ihren Eltern hat?
