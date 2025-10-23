Tödliche Verwechslung - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 924: Tödliche Verwechslung - Teil 1
45 Min.Ab 12
Der arbeitslose Martin soll versucht haben, die wohlhabende Tochter seines ehemaligen Chefs zu entführen. Hat Martin die reiche Lara mit ihrer armen Freundin Beate verwechselt? Musste Beate sterben, weil sie das falsche Opfer war? Oder spielt die berüchtigte Jugendgang um Daniel Breuer dabei eine Rolle?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick