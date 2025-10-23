Richter Alexander Hold
Folge 926: Schutt und Asche
45 Min.Ab 12
Die ehemalige Prostituierte Natalie wird beschuldigt, nur wenige Wochen nach ihrer elfjährigen Haftstrafe das Wohnhaus ihres ehemaligen Freiers Karsten in Brand gesteckt zu haben - Karsten konnte seine siebenjährige Tochter Isabel im letzten Moment aus den Flammen retten. Nimmt die Angeklagte die Tat nur auf sich, weil sie mit dem Leben in Freiheit nicht klar kommt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick