Richter Alexander Hold

Ballett-Tänzer / Zwei Welten

SAT.1Staffel 5Folge 948
Ballett-Tänzer / Zwei Welten

Ballett-Tänzer / Zwei WeltenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 948: Ballett-Tänzer / Zwei Welten

45 Min.Ab 12

1. Fall: Der Fußballfanatiker Jürgen soll Daniel beim Balletttraining so heftig gestoßen haben, dass die Schulter des Jungen brach. Jürgen findet, dass Balletttanzen etwas für Mädchen ist - es ist absolut albern, dass Daniel Gefallen daran hat ... 2. Fall: Sascha Telz wird beschuldigt, Juliane von Welldorf überfallen, an einen Baum gefesselt und durch Messerwerfen unter Druck gesetzt zu haben, um die Safekombination ihrer Eltern zu erpressen ...

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

