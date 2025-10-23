Richter Alexander Hold
Folge 948: Ballett-Tänzer / Zwei Welten
45 Min.Ab 12
1. Fall: Der Fußballfanatiker Jürgen soll Daniel beim Balletttraining so heftig gestoßen haben, dass die Schulter des Jungen brach. Jürgen findet, dass Balletttanzen etwas für Mädchen ist - es ist absolut albern, dass Daniel Gefallen daran hat ... 2. Fall: Sascha Telz wird beschuldigt, Juliane von Welldorf überfallen, an einen Baum gefesselt und durch Messerwerfen unter Druck gesetzt zu haben, um die Safekombination ihrer Eltern zu erpressen ...
