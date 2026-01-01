Richter Alexander Hold
Folge 951: Unerwünschte Heimkehr
46 Min.Ab 12
Als die todkranke Sandra nach 18 Jahren aus den USA nach Deutschland zurückkehrt, um die ihr verbleibende Lebenszeit in der Heimat zu verbringen, soll sie von Nadine aus Eifersucht auf dem Flughafen brutal niedergeschlagen worden sein. Sandra hatte kurz vor ihrer Flucht aus der DDR vor 18 Jahren eine leidenschaftliche Affäre mit Nadines Mann Klaus ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick