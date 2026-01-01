Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 984
46 Min.Ab 12

Betty soll ihrem Schwager Oliver eine Viagra-Pille ins Bier gemischt und anschließend versucht haben, ihn ins Bett zu kriegen. Oliver erlitt einen lebensbedrohlichen Infarkt, weil er Herzmedikamente einnahm, die nicht mit Potenzmitteln kombiniert werden dürfen. 2. Fall: Claudia wird beschuldigt, einen neuen Kinofilm mit einer Videokamera abgefilmt, kopiert und schließlich an Mitschüler verschenkt zu haben ...

