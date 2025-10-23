Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Punkerparty / Blindgängerin Teil 1

SAT.1Staffel 5Folge 990
Punkerparty / Blindgängerin Teil 1

Folge 990: Punkerparty / Blindgängerin Teil 1

45 Min.Ab 12

1. Fall: Die Punkerin Klara soll den schwerkranken Lukas aus dem Krankenhaus nach Berlin entführt haben. Wollte sie von seinen steinreichen Eltern Geld erpressen oder tischt Lukas seinen Eltern eine Lügengeschichte auf? 2. Fall: Nina ist angeklagt, das Ventil eines Kessels geöffnet zu haben, um ihre Chefin Sylvia mit dem ausströmenden Dampf zu verletzen. Sylvia konnte zwar ausweichen, fiel jedoch vor Schreck von einer Leiter und ist seitdem blind ...

