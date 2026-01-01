Richter Alexander Hold
Folge 995: Fahrschulsau
45 Min.Ab 12
Der 24-jährige Mohammed soll den Fahrlehrer seiner Ehefrau Lale auf dem Parkplatz der Fahrschule zusammengeschlagen haben. Wollte er sich rächen, weil sich der Mann seiner Frau unsittlich genähert hat? 2. Fall: Ein mehrfach vorbestrafter Mann ist angeklagt, den Gastwirt Thorsten in dessen Lokal mit einer Pistole überfallen und ausgeraubt zu haben. Oder ist der wahre Täter ein ehemaliger Kumpel des Angeklagten, der noch eine Rechnung mit ihm offen hat?
