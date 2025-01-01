Richter Alexander Hold
Folge 1071: Game Over
45 Min.Ab 12
Dem spielsüchtigen Angeklagten wird vorgeworfen, eine Spielothek ausgeraubt und dabei den Besitzer schwer verletzt zu haben. Fühlte sich der Mann um sein Geld betrogen und wollte sich so für die hohen Verluste am Spielautomaten rächen? Oder wurde der Besitzer von seiner russischen Ehefrau niedergeschlagen, weil sie gegen seinen Willen unbedingt wieder in ihre Heimat zurück wollte?
