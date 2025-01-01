Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1109
Folge 1109: Der Schein trügt

45 Min.Ab 12

Um sich eine Brust-OP finanzieren zu können, verkaufte die 17-jährige Hanna heimlich zwei Pferde ihres Vaters. Im Nachhinein schob sie den Verkauf auf den Pächter des Reitstalls, mit dem sie angeblich eine Affäre hatte und der dringend Geld brauchte. Als der Pächter drohte, Hannas Schuld beweisen zu können, soll sie versucht haben, ihn zu ermorden.

