SAT.1Staffel 6Folge 1116
Folge 1116: Auf Bewährung

45 Min.Ab 12

Sascha wurde erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen. Jetzt wird er verdächtigt, den Mann seiner Bewährungshelferin Katrin umgebracht zu haben - er soll ihn beim Diebstahl erwischt haben. Hat Sascha getötet, weil er Angst hatte, wieder zurück in den Knast zu müssen oder hat die Bewährungshelferin selbst ihren Mann auf dem Gewissen?

SAT.1
