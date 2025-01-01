Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1131
45 Min.Ab 12

Martin soll aus Habgier seiner Oma Sigrid so lange ein Kissen aufs Gesicht gedrückt haben, bis sie erstickte. Sie wollte ihren einzigen noch lebenden Verwandten enterben, falls er sich nicht von seiner Freundin Tanja trennen würde. Wollte Martin weder auf seine Freundin noch auf das Erbe verzichten und hat seine Großmutter deshalb vor der geplanten Testamentsänderung getötet?

