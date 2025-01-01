Richter Alexander Hold
Folge 1132: In vino veritas
45 Min.Ab 12
Dr. Jakob Hellinger ist angeklagt, den Musiker Luis auf der Verlobungsfeier seiner Ex-Freundin Iris vergiftet zu haben. Dabei soll er es eigentlich auf ihren Verlobten Christian abgesehen haben. Nur durch eine tragische Verwechslung trank nicht das vermeintliche Opfer, sondern Luis von dem vergifteten Wein. Was war der Beweggrund für die Tat?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick