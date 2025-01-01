Richter Alexander Hold
Folge 1151: Die Verbindungsbrüder
45 Min.Ab 12
David, der Chef einer Studentenverbindung, wird beschuldigt, seinen Verbindungsbruder Thomas gezwungen zu haben, eine Kapsel mit Zyankali zu schlucken. Hat er ihn umgebracht, weil er herausfand, dass er die Verbindung mehrfach um Geld geprellt hat? Oder hat Thomas sich selbst das Leben genommen, weil er so viele Probleme hatte?
