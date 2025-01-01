Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1167
Folge 1167: Der Safeknacker

45 Min.Ab 12

Karsten ist mit Hilfe von zwei Komplizen bei einem Zahnarztbesuch die Flucht aus der Haft gelungen. Er wurde allerdings noch am selben Abend wieder festgenommen, als er mit den beiden Männern in eine Villa einbrach, um Edelsteine aus einem Safe zu stehlen. Wurde dem Angeklagten nur zur Flucht verholfen, weil er als einziger in der Lage ist, solche Safes zu knacken? Und wo sind die beiden Komplizen?

