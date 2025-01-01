Richter Alexander Hold
Folge 1231: Nachts allein in der Wohnung
45 Min.Ab 12
Die Anklage geht davon aus, dass sich Sascha Graf in seinem Stolz verletzt gefühlt hat, als ihm Katja Hilbert auf einer Party eine Abfuhr erteilt hat. In seiner Wut soll er ihr nach der Party unbeobachtet nach Hause gefolgt sein, sich in ihre Wohnung geschlichen haben und sie anschließend gefesselt und mit einem Korkenzieher übel zugerichtet haben.
